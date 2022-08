La Romería Vikinga desata Catoira este fin de semana

Programa. Catoira celebra su Romería Vikinga, un evento que con el paso de los años alcanza mayor relevancia. Durante los días previos a la festividad, la localidad acogió diversas actividades lúdicas y culturales como obras teatrales, actuaciones musicales u obradoiros enfocadas en la tradición del desembarco nórdico y la historia de su pueblo.

Los actos comenzaron el 2 de agosto con la obra Fragmentos de Apocalipse de la Escola Municipal Úrsula Teatro de Catoira, para seguir con Oh-Pera de Circo Chosco o el espectáculo Crunch! de Muu, poco antes de que Os Brigadiers se encargaran del pasacalles y dar paso al evento musical Vikinsons y a las actuaciones de Tanxugueiras, Batucada Os Vikingos y Sacha na Horta.

Este sábado, a partir de las siete de la tarde, Upsala Medieval ofrecerá un concierto en la Alameda do Concello, y a las diez de la noche será el encargado del pasacalles que irá desde la avenida Eloy Domínguez hasta la playa fluvial; en la que se podrá disfrutar a partir de las once del Vikinsons con las actuaciones de Vacalouras y Heredeiros da Crus. El domingo es el día grande de la Romería Vikinga, y arrancará con pasacalles, desde la Alameda hasta las Torres de Oeste, con las Pandereteiras Muíños do Vento, Brisas do Río Ulla y Aires do Río Vello. Los asistentes podrán disfrutar a las once de la mañana de una mejillonada, degustar vino tinto y deleitarse con el mercado medieval, al tiempo que tienen lugar las actuaciones de Troula y Upsala Medieval.

Pero no será hasta las doce y media de la mañana cuando dé comienzo el principal acto central del día: la dramatización del desembarco vikingo, que estará acompañado de las actuaciones de Troula y Upsala Medieval. Y para finalizar la jornada, habrá un xantar campestre a las 14.00 horas.

Hay que recordar que la Romería Vikinga de Catoira se celebró por primera vez en 1960 con la intención de rememorar la importancia del municipio en la defensa de Galicia frente a los ataques de los piratas normandos y sarracenos. Fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 1988 y Fiesta de Interés Turístico Internacional ya en el año 2002. O.D. Vilar