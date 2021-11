Os tres centros de compostaxe de Valga trataron 70.000 kilos no primeiro ano de funcionamento

Valga. Os tres centros de compostaxe de Valga trataron 27.000 kilos de residuos no seu primeiro ano de vida, segundo o Concello. Este mes de novembro cumpriuse un ano dende a posta en funcionamento do primeiro centro de compostaxe comunitaria no marco do Plan Revitaliza, que o Concello coa colaboración da Deputación Provincial impulsou para mellorar a xestión dos biorresiduos a través da reciclaxe.

Foi o 4 de novembro de 2020 cando se puxo en marcha o centro da Avenida da Coruña. Despois, en decembro de 2020 e en marzo de 2021 entraron en servizo os da rúa Doutor de Oya Salgueiro e no colexio de Baño. Entre os tres tratáronse 27.011 quilos de residuos orgánicos e restos vexetais e lévanse obtido preto de 5.500 quilos de compost. No centro da Avenida da Coruña tratáronse 14.055 quilos entre materia orgánica (9.521) e vexetal (4.534), obténdose 2.987 quilos de compost. En Doutor de Oya Salgueiro 5.222 quilos de orgánico e 2.487 de vexetal, que deron 1.638 quilos de abono natural, e no CEIP Baño-Xanza, no que se tratan os restos do comedor escolar, entre marzo e xuño foron 5.247 quilos, 3.555 de orgánico. m. rendueles