Piden que el viejo ambulatorio de A Estrada sea un centro de día

A Estrada. El BNG ha reclamado en el Parlamento gallego que el antiguo edificio de la Avenida de Santiago, que acogía el viejo ambulatorio, se acondicione como centro de día. El traslado de los enseres a A Baiuca ha impulsado esta solicitud, ya que, según los nacionalistas, el gobierno estradense todavía no tiene claro como hacerse con el inmueble, que pertenece al Ministerio de Trabajo.

En este contexto, el BNG, a través de la diputada Montse Prado, ha presentado una iniciativa en el Parlamento gallego para que la Xunta negocie directamente con el Estado y el Ministerio de Trabajo la cesión o venta del edificio del antiguo centro de salud para convertirlo en un centro de día “que vaia máis alá do apaño posto en marcha polo goberno municipal na praza de abastos, xa que entendemos que non cubre a demanda existente no noso concello”, explican. arca