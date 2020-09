Valga. A modificación puntual número 4 do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do municipio pontevedrés de Valga exponse ao público durante dous meses, segundo informou o Concello. O anuncio de apertura do período de información pública foi publicado o mércores no Diario Oficial de Galicia (DOG).

Os responsables municipais explican que a modificación puntual número 4 do PXOM foi aprobada inicialmente polo pleno na sesión celebrada o pasado 17 de agosto. O cambio afecta á ordenación de cinco viais nos núcleos rurais de O Campo, Sixto e Outeiriño (Xanza), Devesa (Campaña) e As Cernadas (Setecoros) para adaptar o sistema viario á realidade xurídica dos terreos, mantendo a súa funcionalidade.

Segundo indican desde O Concello, a aprobación inicial leva parella a suspensión do outorgamento de licenzas naqueles ámbitos do territorio afectados pola modificación.

ALEGACIÓNS Indicar que o expediente, con todos os documentos que integran o Plan Xera de Ordenación Urbana de Valga, incluído o estudo ambiental estratéxico, está a disposición de calquera persoa que queira examinalo para que presenten as alegacións que consideren pertinentes. Suliñar, finalmente, que a consulta do expediente completo pode realizarse presencialmente nas oficinas do concello e os planos tamén están dispoñibles a través da sede electrónica, segundo indican as mesmas fontes a este xornal. s. e.