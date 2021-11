Venres Meigo de ACOE con descuentos de hasta el 80 %

A Estrada. Los estradenses podrán disfrutar de descuentos de hasta el 75 y 80 % en la campaña promocional del Venres Meigo de ACOE. El presidente, Alfredo González, presentó a la campaña, en la los establecimiento entregarán vales a los compradores para degustar chocolate, cócteles y palomitas.

El programa se desarrollará en cuatro escenarios distintos y arrancará con el taller para pequeños a las 17.00 horas en la praza do Concello por la lluvia en Samaín, donde repartirán un millar de conos de palomitas. En la Porta do Sol habrá un DJ con música entre las 19.00 y 22.00 horas. Con el mismo horario, en la Praza do Mercado se repartirán 1.000 los cócteles y otros 3.000 chocolates. arCa