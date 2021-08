A Feira Internacional Abanca Semana Verde xa ultima a edición deste ano

SILLEDA. A Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia ultima estes días a súa edición especial 2021, a cal terá lugar do 3 ao 5 de setembro no recinto feiral de Silleda. Para esta edición, que conta con tres días de duración en lugar de catro, a feira está inmersa na organización da súa área expositiva e a dos seus certames paralelos: o Salón de Alimentación do Atlántico (Salimat Abanca), o Salón Turístico de Galicia (Turexpo Galicia), a Feira de Festas de Interese Turístico (Festur) e a Feira de Caza, Pesca e Natureza (Fecap). Así mesmo, está a deseñarse o programa de actividades desta edición, no que de novo se incluirán tanto novidades como propostas consolidadas no certame. A 43 edición deste evento pretende, adaptándose ás circunstancias actuais, conxugar negocio e entretemento e sempre priorizando a seguridade sanitaria. c.e.