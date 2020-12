A fibra óptica chega a máis de 200 fogares da zona rural de Silleda

Silleda. Un total de 219 vivendas do rural de Silleda dispoñen xa do servizo de fibra óptica. A compañía Telefónica, que está a realizar a instalación desta tecnoloxía no termo municipal dende hai varias semanas, informou ao Concello de Silleda nos últimos días de que as conexión xa poden establecerse en varias localidades. Así, o servizo está xa dispoñible en Ansemil, Bazar, Refoxos, en Laro, e varios lugares de Manduas. Nos vindeiros días, e para facilitar a información da veciñanza, colocaranse bandos informativos para explicar como informarse sobre estas conexións.

Estes serán os primeiros puntos (16 núcleos ) con conexión á fibra óptica do municipio de Silleda onde Telefónica está a desenvolver o despregue. Antes de que remate o 2021, a conexión chegará a 78 núcleos rurais cun alcance inicial previsto de 3.265 unidades inmobiliarias, no que supón aproximadamente o 50% do termo municipal.

Dende o Concello estase en contacto directo cos responsables da compañía para o desenvolvemento dos traballos. “Tentaremos que as conexións vaian chegando a todas as parroquias, no que será un gran paso para o desenvolvemento do noso rural”, indica o alcalde, Manuel Cuiña, lembrando que con esta actuación se logrará reducir a chamada fenda dixital.

A extensión acométese a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento, co proxecto de extensión de redes de banda larga ultrarrápida en entidades de poboacións galegas S. E.