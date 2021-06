Denuncian la precarización y la falta de negociación laboral en Lalín

Lalín. Falta de negociación y precarización del empleo. Así define el secretario comarcal de la CIG, Antón Álvarez Merayo, la situación laboral en el Concello de Lalín en lo que va de lesgislatura. El sindicalista aseguró que con el gobierno actual la posición de los trabajadores “empeorou e se precarizou moito con respecto a anos anteriores”-

Según explicó a los medios Merayo, el motivo principal de este deterioro es la paralización de la negociación colectiva y la resolución de los conflictos laborales, por lo que, según apuntó, todo acaba “na vía xurídica”. Además añadió que todas las reclamaciones que presenta la central sindical tienen como respuesta el “ silencio administrativo”. El representante de la CIG se queja de que las negociaciones son mínimas, y que el contenido de ellas se basa en “un mitin de Crespo con cousas que non veñen a conto”. Desde la central nacionalista apuntan a que hubo momentos en los que más de un tercio de los trabajadores estaban de baja, una situación, según la CIG, generada “pola ansiedade deste caos organizativo”.

PRIVATIZACION. Otro de los grandes problemas que denunció el secretario comarcal es la privatización de servicios, lo que, a juicio de Merayo, es fruto “da incapacidade dos concelleiros con maior responsabilidade pública para a xestión”. A modo de ejemplo señaló el concurso de la privatización de la limpieza del Lalín Arena, asegurando que una de las razones para la adjudicación es un informe “baseado en datos falsos ou falseados” sobre la falta de personal y metros distribuidos.

La central nacionalista se opone totalmente a la privatización de este servicio público alegando que un informe anterior “afirma que sae máis barato sen necesidade de privatizalo”. Sobre ello califican de “nula” la transparencia en el Concello que no les facilita los expedientes de contratación. Un problema dicen, que se añade al de la contratación en el recinto “onde hai un so traballador que non pode coller horas porque non o substitúen, e non se creou unha praza específica”, asegura el sindicalista. arca