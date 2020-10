El Sagrado Corazón do Deza decidirá su futuro entre Scientia School y una propuesta gallega

Lalín. Algo raro llama la atención en el anexo tres de la oferta que remitió Scientia School para adquirir el colegio Sagrado Corazón do Deza. En él no aparece la firma de Francisco Guerrero, quien acudió siempre a las sucesivas reuniones que mantuvo con Joaquín Pereira y trató con los medios gallegos aquellas cuestiones que fueron suscitando sus repentinas intenciones de adquirir el centro lalinense. Aquí figura otra persona. Don Estanislao Martínez. ¿Quién es? ¿Cuál es su función? y sobretodo: ¿Por qué no apareció en ningún momento?

Estanislao Martínez Paz es el administrador del conglomerado Atlas Holdings Europa. Una “boutique empresarial muy selectiva de los proyectos en los que participa”, pero con un pasado algo “preocupante” en determinados negocios. Uno de ellos fue Hedonai, conocida marca estética que figuraba en la cartera de inversiones de AHE, cuya operativa recuerda a la del Sagrado Corazón de Lalín: una persona ajena al colegio lo adquiere, posteriormente lo lleva a la quiebra en situación de preconcurso voluntario (domina el proceso administrador) y un tercero lo compra exageradamente barato.

Aunque en el caso de Hedonai se cambiaron los papeles. Aquí quebró la empresa que dirigía Martínez. De hecho, Diego Guerrero (vicepresidente de la compañía entonces) señalaba que esta podría haberse salvado, acusando que Estanislao Martínez y Francisco Sanz (consejero delegado) habrían hecho lo posible para llegar al concurso de acreedores e inmediatamente vender esta a “un grupo inversor no identificado”, máximo beneficiario de este proceso.

Los socios “no fueron capaces de aportar los cuatro millones” que les liberaría de su deuda, tras adquirir Hedonai en 2014 por medio de Vousse (empresa vinculada de Atlas Technology SL que a su vez estaba administrada por Atlas Holdings Europa SL) a la firma Nazca, su anterior propietario. Sin embargo, según esta fuente sí habrían tenido fondos, pero decidieron no aportarlos para provocar esta quiebra.

Eso ocurrió a comienzos del 2017. Meses después, el proveedor de limpieza que tenía Hedonai, Limpiezas Antón SL, se querelló contra la empresa por un presunto desvío de fondos gestado para eludir su embargo ante los reclamos de sus acreedores.

El juzgado de instrucción número 31 de Madrid admitió tramitar la demanda de esta compañía, que antes del concurso ya había ganado un juicio que obligó a Hedonai a pagar los retrasos por 140.000 euros más intereses. En este sentido, la audiencia solicitó al banco Caixa Geral las cuentas de Hedonai, con el objetivo de comprobar estas posibles irregularidades económicas.

Años atrás el apellido Martínez se había asociado al mediático fraude de Neoskin (una cadena de centros depilatorios) en México. El hecho noticioso se produjo en 2008: “Casi 100 sucursales repartidas por 30 estados de la República cerraron repentinamente”. Esta empresa, fundada en 2001 por los hermanos María Guadalupe Garza Martínez y Javier Garza Martínez junto a Estanislao Martínez, primo de ambos, ofrecía supuestos contratos de franquicias por cantidades que oscilaban entre los 50.000 y los 100.000 dólares, que los dueños tendrían que transferir a una cuenta estadounidense.

Este sistema les hizo multiplicar su volumen de negocio, expandiéndose progresivamente no solo en México; también por Brasil, Canadá, EUA, Guatemala, Honduras y Panamá. Hasta que la burbuja explotó. Aquel noviembre, tras el cierre de las filiales, todos los franquiciados averiguaron que solo eran “prestadores de servicios”. Asimismo, la Asociación Mexicana de Franquicias manifestaba que Neoskin nunca había sido registrada.

A Estanislao, que años atrás había abandonado el negocio, no le pasó absolutamente nada. Sin embargo, sus parientes (María y Javier) se fugaron a San Antonio (Texas). Precisamente en EE.UU. fueron detenidos posteriormente, aunque demasiado tarde: el fraude aumentó a los 20 millones de dólares con más de 23.000 clientes y trabajadores afectados. Si este pasado se convierte en presente: ¿Qué sucederá si Scientia School se hace con el Sagrado Corazón do Deza? j. Garnelo