Exigen más seguridad en el vial N-525 por Lamela

DEZA. El Partido Popular de Silleda urge medidas de seguridad para la carretera nacional 525 a su paso por Lamela, “xa que existe un punto moi perigoso pola existencia de unha tajea con un desnivel de máis de tres metros, e que se encontra o aire sen protección”, afirma.

Para el portavoz popular, Ignacio Maril esta actuación no admite demora: “Estamos falando dun punto perigosísimo tanto para os vehículos como para os peóns ou ciclistas que circulan acotío por este punto, e dende onde se produce a incorporación o ramal da carretera vella o que fai que se teña que usar con frecuencia o arcén. En caso de sinistro o estado no que se atopa este punto podería ter unhas consecuencias gravísimas, pero tamén no caso de que un peón ou ciclista esbare ou teña que desviarse un pouco, xa que a caída coa tajea aberta podería ter consecuencias fatales polo que se debe actuar de inmediato”. Asimismo, piden que se retiren los escombros en aceras. o.d. vilar