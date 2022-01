La oposición afirma que José Crespo “vende humo”

Lalin. Los partidos de la oposición en Lalín, PSOE, BNG y Compromiso, coincidieron ayer en criticar la reunión que el alcalde mantuvo con el presidente gallego, Núñez Feijóo, y que a juicio de estas formaciones solo sirvió para que Crespo “venda humo”.

Los portavoces de Compromiso por Lalín y PSOE aseguran que el encuentro solo sirvió para repetir promesas que llevan años sin materializarse, mientras que desde el BNG, Francisco Vilariño lo tacha de “decepcionante y de tiempo perdido”.

Respecto a la cuarta fase del Lalín 2000, que Núñez Feijóo anunció que se pondrá en marcha este año, el portavoz del PSOE, Román Santalla, aseguró que la disposición de suelo industrial “llegará después de 2023”. De la misma opinión es Rafael Cuiña, de CxL, que reiteró que ”esta nueva fase no va a estar en este mandato, y no va a estar para desgracia de los empresarios que quieren ampliar y de los que quisieron venir y no tienen dónde”

En cuanto a las especialidades del Centro Integral de Saúde (CIS), Santalla considera que está claro que “ni la Xunta ni Crespo tienen idea de las especialidades con las que va a contar. Ya avanzamos que el PP quiere dejar el CIS sin especialista”. arca