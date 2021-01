Lalín enciende fogones y celebra su Mes do Cocido más atípico

“Contamos con que vamos a vivir un evento moi atípico, pero como inventamos hai xa 23 anos de San Amaro a San Valentín é o Mes do Cocido en Lalín e pese as circunstancias, é unha cita inneludible a que non renunciamos”. Así explicaba ayer el alcalde de Lalín, José Crespo, en una rueda de prensa telemática celebrada a través del canal YouTube la decisión de su gobierno de celebrar este evento en las mismas fechas que se ha realizado siempre, del 15 de enero al 14 de febrero.

Crespo, que estuvo acompañado en la comparecencia por la concejala de Cultura, Begoña Blanco, y el autor del cartel de la 53 Feira do Cocido, Paco Pestana, aseguró ser consciente de que en estos momentos, en que prácticamente la mitad de la población gallega está confinada por la pandemia, y con las medidas que establecen las autoridades sanitarias, los resultados van a ser muy inferiores a los de otros años. “Contamos con elo, pero a alternativa era non facer nada, cousa á que nos negamos. Faremos campañas para que todas as persoas de fora que podan veñan a Lalín a probar o cocido e a mercar produtos”.

A nivel de datos, el regidor explicó que este año participan en el 23 Mes do Cocido de Lalín un total de 53 empresas pertenecientes a los sectores de la restauración y de la alimentación, entre ellas 24 restaurantes, 8 carnicerías y 8 panaderías. En cuanto a los precios que se cobrarán por la ración del cocido, serán similares a los del año pasado, y oscilarán entre los 22 y los 50 euros, con un precio medio de 25 €. “E todo elo ofrecendo unha calidade importante como xa amosou o estudo feito o ano pasado”.

Crespo aseguró que aunque este año, y con consenso con los hosteleros y los grupos de la oposición, la 53 Feira do Cocido se ha aplazado hasta el domingo 16 de mayo, el Concello está trabajando para organizar un amplio programa de actividades para celebrar esa gran fiesta gastronómica reconocida en 2019 como Festa de Interese Turístico Internacional. “Traballamos nun programa de máximos, co desfile, a matanza, o pregón e todos os eventos que iremos axustando segundo vaia a situación. Haberá actos por streaming, e utilizaremos os que sexa necesarios”, explicó. También hizo un llamamiento a los hosteleros y al comercio para que se cumplan los protocolos sanitarios, “e podamos seguir nun segundo plano”. El hecho de que Lalín no esté en alerta máxima permite que se pueda utilizar el 30 % del aforo en el interior de los restaurantes.

Finalmente, Crespo agradeció al artista Paco Pestana su “colaboración desinteresada” con el Cocido de Lalín, al haber realizado, de foma gratuita, como el resto de los artistas que han participado, el cartel y el pin de la fiesta. “Sabemos que non eres do Deza, donde presumimos de ter grandes artistas e agora tamén presumimos de ti, agradecéndote que pases a formar parte da nómica dos cartelistas. Dalgún xeito xa eres fillo adoptivo de Lalín”, le dijo, para posteriormente entrergarle una placa institucional, que reproduce el Castro Tecnológico y que estrenaban ayer como regalo a artistas y personalidades que colaboran con la Feira.

Por su parte, Paco Pestana ironizó con la “soledad” que sentía al hablar en YouTube sin saber a quién ,y presentó el cartel, “un porco psicodélico”, según el alcalde, y el pin que distribuirán, que representa un cerdito volando. Pestana se refirió a la mención del alcalde sobre que ya es hijo predilecto para decir: “E emocionante ser fillo predilecto do meu pobo, Castro Verde, e fillo putativo de Lalín. Viva Lalín”.