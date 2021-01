Lalín mellora a igrexa de San Xoán coas axudas ó Camiño

A asociación cultural San Bartolomé de Botos recibiu 10.000 euros para adecentar o entorno do templo, situado na ruta da Vía da Prata do Camiño de Santiago, así como a praza da súa contorna. As actuacións leváronse a cabo no marco das axudas destinadas polo Goberno galego (na última convocatoria) para a mellora paisaxística e o embelecemento de bens e recursos no Camiño de Santiago.

As actuacións realizadas incluíron a substitución do falso teito, deixando á vista a estrutura de madeira de castiñeiro, a instalación de novas luminarias, traballos de pintura e a reparación de filtracións de auga. Ata o lugar desprazouse onte o vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda, quen destacou que se trata de “melloras que contribúen a consolidar a boa imaxe do Camiño de Santiago por parte dos peregrinos que percorren a ruta da Vía da Prata”, sinalou.

Rueda aproveitou a visita ao templo lalinense para anunciar que a vindeira semana se publicará a orde de axudas deste ano dirixida a entidades locais e particulares para levar a cabo actuacións de mellora paisaxística e de embelecemento de bens e recursos no Camiño e que contará cun orzamento de 1,5 millóns de €. “O Goberno galego incrementa a dotación respecto aos 1,2 millóns da última convocatoria para consolidar a boa imaxe das rutas xacobeas e seguir a traballar na mellora dos trazados neste Xacobeo 2021”, apunta o vicepresidente da Xunta. Destacou asemade que na nova liña de subvencións se vai favorecer de novo a posta en marcha da restauración de elementos etnográficos, vivendas e espazos agrarios, así como traballos de naturalización. Algúns dos proxectos que poden optar a estas axudas están relacionados co mantemento e a conservación de fontes, lavadoiros, hórreos, valados e peches, rehabilitación de vivendas e edificios anexos; ou a substitución de mobiliario urbano.

As iniciativas poderán ser financiadas ata nun 75% cun máximo de 15.000 € no caso da categoría 1 destinada aos concellos polos que pasa algunha das rutas xacobeas; e de 10.000 euros para a categoría 2 dirixida a persoas físicas e xurídicas privadas.