Morre unha octoxenaria tras precipitarse a un pozo na súa propiedade en Vila de Cruces

PONTEVEDRA. EP. Unha muller duns 88 anos de idade faleceu na noite do xoves despois de precipitarse a un pozo na súa propiedade no municipio de Vila de Cruces (Pontevedra). Segundo os datos facilitados polo 112 Galicia, na noite do xoves foi achado o corpo sen vida dunha muller nun depósito de auga no lugar de Cirela, no termo municipal de Vila de Cruces. Por parte da Garda Civil sinalaron que supostamente a muller de 88 anos de idade "caeu a un estanque na súa leira" e foi un familiar a que a atopou falecida. Fontes dos Bombeiros de Silleda relataron a Europa Press que recibiron o aviso sobre as 22,00 horas deste xoves e procederon ao rescate da muller, duns 88 anos, dun pozo con "apenas profundidade", sobre metro e medio, cun "bicheiro", puntualizaron.

Os bombeiros procederon a rescatar o corpo da muller, tras o que os servizos sanitarios soamente puideron confirmar o seu falecemento, indicou o 112. Ademais dos Bombeiros de Silleda, que regresaron ao parque sobre as 00,45 horas,e de persoal sanitario foron mobilizados a Garda Civil e voluntarios de Protección Civil da localidade. Por parte do Instituto Armado apuntaron que se trata dunha "morte accidental".