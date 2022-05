Música, seminario, charla e o pregón de Reimóndez no Orgullo LGTBI de Lalín

Lalín. Actuacións musicais, o seminario de educación afectivo-sexual e diversidade, e charlas informativas dos colectivos integran o intenso programa do Orgullo LGTBI de Lalín, que se celebra os días 27 e 28 de maio. Este ano o pregón corre a cargo da escritora e activista María Reimondez. Os actos, que foron presentados pola concelleira de Cultura, Begoña Blanco, ábrense o venres 27 coa celebración do seminario sobre diversidad, no salón teatro, no que participan expertos e activistas dos colectivos LGTBI. A praza da Igrexa acolle ese día o concerto de Projecto Mourene e Cayazzo DJ. Xa o sábado, haberá charlas informativas, documentales e o pregón, as 13.00 horas na praza da Igrexa. Alí actuarán durante a xornada Bravatukas, Catuxa Salom, Silvia Penide cuarteto e Ángela Paradal. O picnic do Orgullo será as 17.00 horas. s. e.