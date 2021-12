O Mago Teto estreará ‘Ultreia’ en Semana Verde

Silleda. O vindeiro domingo 26 de decembro no pavillón 1 da Semana Verde de Silleda terá lugar a estrea de Ultreia. Ao final do camiño estás ti, un espectáculo do Mago Teto e a Banda Municipal de Silleda que combina maxia, música e danza.

Así, percorrendo un camiño máxico que simboliza todos os camiños exteriores e interiores do ser humano, o Mago Teto fará unha viaxe a través de aparicións, desaparicións, casas encantadas, predicións, levitacións, transformacións e moitos máis efectos máxicos que transportarán ao público a unha realidade onde todo é posible.

As entradas están á venda na Escola de Música Municipal de Silleda de 19.00 a 21.00 horas ou chamando ao 659 001 808. arca