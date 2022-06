Publicada a terceira edición do libro do Museo Casa do Patrón

lalín. Xa está a disposición de visitantes e público a terceira edición mellorada, ampliada e actualizada do libro A Casa do Patrón, o gran Ecomuseo do mundo rural galego, escrito polo fundador e xerente do museo Manuel Banco Villar e promovido pola Asociación Amigos do Museo. Ao igual que nas dúas anteriores, xa totalmente esgotadas, trátase dun volume de gran formato, composto por 208 páxinas, máis portadas con lapelas a toda cor, con encadernación rústica cosida, que versa sobre a historia, contido, contorna e as actividades desenvoltas polo museo dende o seu comezo, fai case 27 anos, ata o momento. C.G.