Santalla acusa a Crespo de tener Lalín “nunha paralise total”

Lalin. Los socialistas de Lalín han hecho balance de la gestión del gobierno local en el ecuador de la legislatura y entre otras críticas, lo acusan de “estar desconectado dos problemas de Lalín” y de estar formado “por unha mestura de xente que ve a política como unha profesión e outra que o propio Crespo recoñeceu que non vale para máis”.

Los socialistas consideran que el gobierno de Crespo no tiene un proyecto para Lalín y que su gestión en el día a día está marcada “pola división e as liortas internas entre os que cobran máis e os que cobran menos”. Para el portavoz del PSOE, Román Santalla, la capital del Deza “está nunha situación de parálise total”. Califica a Crespo como “un mal administrador cun equipo mediocre. Non só porque son xoves, que ese non é o problema, senón porque viñeron a política non por vocación senón para gañar diñeiro”, mantiene Santalla. m rendueles