Scientia School se hace con el Sagrado Corazón de Lalín

El grupo Scientia School ganó ayer la subasta por el colegio Sagrado Corazón de Lalín, que tuvo lugar en la sede viguesa de Lener Administradores Concursales. La empresa, dirigida por Franscisco Guerrero, mejoró la oferta presentada por el empresario Venancio Salcines y asumió el mantenimiento de la totalidad de la plantilla, es decir de los 56 trabajadores. Además comprometió una inversión de 317.000 euros a través de un aval.

Según fuentes de la administración concursal, que cifró el pasado mes de julio en 2,1 millones la deuda del Sagrado Corazón, la subasta entre Scientia School y Breixo Investiment, fue muy reñida y la ganó la primera por ofertar un trabajador más, diez contra los nueve que se comprometía a incorporar la del empresario coruñés.

Una versión con la que no está muy de acuerdo Salcines, que en su Facebook publicaba ayer: “Perdí. Lo que me alegra es que para ganarme han tenido que comprometerse a contratar 23 trabajadores adicionales. Es decir, se quedan con el 100 % de la plantilla antigua más la nueva. Adicionalmente han tenido que igualar mi propuesta de inversión en el inmueble. Ellos se comprometieron a contratar al antiguo director y propietario, yo me negué. Esa fue la diferencia que puso la balanza de su lado. Lo lamento por el pueblo de Lalín”.

Indicar que la nueva propietaria, el grupo Scientia School, es una empresa perteneciente al conglomerado Atlas Holdings Europa SL, que se postula como una “operadora de centros de enseñanza básica, formación profesional y superior en España” con el expertise (habilidad) en la recuperación de colegios distress (en peligro) que no cuentan con recursos humanos y económicos.