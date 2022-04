Silleda acondiciona unha parcela de Dornelas para facer un estacionamento

Silleda. O Concello de Silleda, a través do departamento de Obras e Servizos, que dirixe Antonio Ferro Losada, está a realizar traballos de acondicionamento dunha parcela municipal na parroquia de Dornelas, que se habilitará como zona de estacionamento preto do cemiterio da localidade. Os traballos estanse a realizar co turno de máquinas da Mancomunidade Terras do Deza.

Esta actuación, demandada polos veciños da parroquia, concluirá nos vindeiros días, trasladándose as máquinas a outros puntos do municipio onde tamén se levarán a cabo distintas actuacións.

Por outra banda, a biblioteca municipal Daniel Castelao de Silleda conta dende este luns con horario continuado durante a semana. Situada agora nas dependencias da Casa da Xuventude da localidade, está aberta de luns a venres en horario de 08.00 a 20.30 horas. s. e.