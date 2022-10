Silleda analiza el fallo que permite la gasolinera de bajo coste

Silleda. El Concello de Silleda estudiará con los asesores legales que llevan el caso el reciente fallo judicial que estima el recurso presentado por la firma Plenoil contra la decisión de la Xunta de no formular la declaración de incidencia ambiental. Un fallo que permite a Plenoil seguir con los trámites para instalar su gasolinera de bajo coste en Barrio do Campo.

Desde el Concello se reconoce que si bien es cierto que con el actual planteamiento, que data de 1981, se permitiría la instalación de la gasolinera en la parcela de Barrio do Campo, se recuerda que con el nuevo PXOM no tendría cabida. “Imos a estudar co bufete de abogados que leva o caso este novo fallo, e así mesmo, dende o Concello realizaremos unha valoración exhaustiva da declaración de incidencia de impacto ambiental cando esa se formule”, indica el alcalde silledense, Manuel Cuiña.

Cuiña lamenta que la empresa no accediera a la propuesta del gobierno local de buscar un emplazamiento alternativo. “Non estamos en contra da libre competencia, nin desta instalación en particular, pero tal e como mantivemos dende o principio non nos parece o lugar axeitado para instalar unha estación de servizo”, y proponen el entorno del polígono Área 33 para su instalación.

El Concello, que mantiene contacto con los vecinos residentes en las inmediaciones de la parcela de Barrio do Campo, alegó en enero de 2021 contra la ubicación aduciendo, entre otros, la proximidad a las viviendas. arca