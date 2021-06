Volve a Siador o día 27 a Romaría do Rapaz en formato máis breve

SILLEDA. A Romaría do Rapaz volverá a Siador, en Silleda, o vindeiro domingo día 27, nun formato distinto, con só dúas actividades. A xornada contará cunha carreira de orientación pola mañá, dirixida por Xesta Natureza, e cun espectáculo de circo aéreo pola tarde. En canto á carreira, esta será a segunda vez, tralo éxito da cita de 2019, que se celebre unha proba deste tipo en Silleda. Discorrerá polo entorno de Siador, onde se atopan especies emblemáticass como a sobreira (unha das ábores senlleiras de Galicia), ou o pazo de Sestelo. As inscricións para a proba, de balde, poden facerse de xeito individual ou en grupo. O prazo está xa aberto e rematará o vindeiro xoves día 24. O espectáculo, gratuíto, será no anfiteatro, e correrá a cargo de Desastronauts. Raquel Veganzones e Girisho Gordon son os protagonistas desta aposta. C.E.