A cativada de Touro está a desfrutar en Ribadeo

TOURO. Un grupo de rapaces e rapazas do municipio de Touro, dos 8 aos 16 anos, xa están desfrutando dos Campamentos de Verán 2021 dende o día 26, cando partiron cara a Mariña de Lugo. A actividade, que está a ter lugar no Campamento Xuvenil A Devesa, en Ribadeo, desenvolverase ata o 4 de setembro. Durante estes días os rapaces e rapazas poderán desfrutar de propostas e xogos e tamén poderán achegarse ata as praias de Reinante e As Catedrais, que están a uns 100 metros do campamento, ubicado na parroquia de A Devesa. C.E.