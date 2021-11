Acondicionan las vías de servicio de la carretera N-550 a su paso por Oroso

Oroso. El Concello de Oroso informa del comienzo de los trabajos de mejora y acondicionamiento de las vías de servicio y pistas de acceso a la carretera nacional N-550.

Estas tareas derivan de una petición trasladada al delegado del Gobierno, por parte del alcalde de Oroso, Luis Rey Villaverde, y el edil y diputado provincial Antonio Leira tras una reunión de trabajo.

“Quero agradecer a receptividade ás nosas demandas do delegado do goberno e o traballo do servizo de obras da Demarcación de Estradas, que comezaron limpando as cunetas de diferentes tramos e con esta renovación do firme das vías entre Sigueiro e Oroso”, afirmaba el mandatario local. Las tareas, que ya están listas en el tramo que media entre el núcleo urbano de Sigüeiro y la parroquia de Oroso, así como la de Trasmonte, continuarán en las próximas semanas en el resto de los viales, dando respuesta así a las demandas de los vecinos. M. Outeiro