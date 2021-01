Aínda poden participar na campaña comercial os negocios de Arzúa

Arzúa. Aínda permanece aberto o prazo para inscribirse na campaña Arzúa, a túa tenda, posta en marcha polo Concello en colaboración coa AECA (Asociación de Empresarios da Comarca de Arzúa). O obxectivo desta iniciativa non é outro que axudar a incentivar o pequeno comercio e a hostalería, dous dos sectores máis afectados pola pandemia da COVID.

Con ánimo de reducir os efectos da crise sanitaria, emitiranse uns bonos que terán un custe de 30 euros e cos que se poderán mercar produtos nos negocios da vila adheridos á iniciativa de ata 50 euros. Os 20 euros que aforrará a veciñanza serán sufragados polo Concello.

As persoas do sector do comercio e da hostalería do municipio interesadas en participar na iniciativa deben poñerse en contacto coa AECA para xestionar a súa adhesión a dita campaña. Como entidade colaboradora será a encargada de xestionar as citadas subvencións e, ademais, asesorará a todos os interesados na súa tramitación.

Cando se peche o prazo dado aos locais para anotarse, a veciñanza poderá adquirir na sede da citada asociación de empresarios as tarxetas-bono, que serán válidas para gastar ata o día 12 de marzo. Asemade, serán compatibles co período de rebaixas. A. P.