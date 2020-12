Amarai vende tellas coa fin de axudar ás persoas con discapacidade

ARZÚA. Un total de 30 socios de Amarai (Asociación de Persoas con discapacidade e apoio á integración das comarcas de Arzúa e Terra de Melide) pintaron e prepararon tellas solidarias que se porán á venda na páxina web www.amarai.es para recadar fondos para as actividades do centro. O coronavirus, o Camiño de Santiago, Rosalía de Castro o Castelao son algúns dos motivos escollidos polos usuarios da entidade. A proposta conta coa colaboración da empresa fabricante de tellas Tejas Verea, e foi presentada onte no municipio de Boimorto. A recadación destinarase a actividades de ocio e tempo libre e á compra de materiais como pinturas, mimbre ou coiro para os talleres que están realizando desde fai tempo. O presidente de Amarai, Jose Luis Costoya, agradeceu a colaboración brindada pola empresa Tejas Verea. A.P.