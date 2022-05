Apoio autonómico á humanización dos núcleos de Papucín e Fonte Santaia

frades. Xunta e o Concello de Frades levarán a cabo xuntos a humanización dos núcleos de Papucín e Fonte Santaia, cun investimento de máis de 156.000 euros. Con este obxectivo, a intervención centrarase nas vías que conducen aos centros de ambas parroquias, onde se habilitarán sendas peonís, se introducirán canalizacións e o alumeado público, e se colocará unha estrutura para cubrir os contedores de lixo. O Consello da Xunta autorizou este xoves a sinatura do convenio de colaboración que permitirá acometer e incorporar ao patrimonio municipal as obras resultantes. O ámbito de intervención, cunha superficie de 1.406 m2, correspóndese cos viarios existentes no lugar da Igrexa en Santa María de Papucín, e coa zona comprendida entre Fonte Santaia, As Corredoiras e A Igrexa, en Santaia de Moar. arca