Apoyo orosano a los actos del Día de Góis y despedida a Lurdes de Oliveira

Oroso. El alcalde de Oroso, Luis Rey Villaverde, acaba de participar en los actos del Día do Municipio de Góis durante los que el concello luso entregó sus Medallas de Mérito y las Medallas de Servizo Público. En su intervención, Rey destacó, en referencia a las personas y organizaciones homenajeadas, “a importancia dos comportamentos individuais e das contribucións dos colectivos para o progreso dunha sociedade, dun municipio ou dunha freguesía”.

El mandatario orosano hizo referencia, asimismo, “ás moitas cousas positivas do irmandamento entre Góis e Oroso, dous concellos que compartimos moitos intereses comúns e que teñen como un dos seus piares básicos o patrimonio natural e o coidado dos seus ríos”, explicaba. “Oroso aprendeu moito de Góis durante estes anos e cada vez son máis as iniciativas que compartimos ambos concellos... pero máis aló de actividades concretas, a nosa relación fomenta a unión, a colaboración e o intercambio de experiencias sempre baixo as premisas do respecto mutuo e a boa sintonía”, añadió.

Por último, Rey agradecía el apoyo y la colaboración institucional de la presidenta de la Cámara Municipal de Góis, Lurdes de Oliveira, que dejará el cargo a lo largo de las próximas semanas.

SÁBADO. Desde el Concello de Oroso confirmaba, asimismo, que este sábado habrá cribado, al igual que en Ames (al igual que en Santa Comba o Silleda). Será en el centro de salud, de 09.30 a 14.30 h. m.o.