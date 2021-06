Arzúa festexará este verán con propostas seguras

ARZÚA. Arzúa xa ten programación cultural para este verán. Unhas propostas que segundo indicaron fontes municipais, seguen as mesmas pautas cas do ano anterior porque resultaron moi positivas e seguras “para o público asistente”. As actividades, asegura o Concello, “son perfectamente adaptables aos protocolos que se vaian establecendo dende a Xunta de Galicia”. A programación cultural do verán comeza o luns 28 coa conmemoración do Día da diversidade sexual, en concreto cunha proposta que complementa o programa provincial Ser e sentir, que está impulsado pola Deputación da Coruña.

Neste caso, o Concello organiza unha sesión de cinema coa proxección da película Call me by your name, un drama romántico que trata a homosexualidade nos anos 80. Foi nominada a catro premios Óscar e alzouse co de mellor guión. Esta cita terá lugar no Telecentro ás 20.00 coa entrada libre ata completar aforo. A animación das feiras será outra constante nos meses de calor coa idea de dinamizar o mercado, as prazas e rúas. Na do xoves 8 de xullo actuará O Bringuelo e na do 22 Herba Grileira. Nos mercados de agosto a quenda será para A Maristela e Luar das Augas. As actuacións serán itinerantes para evitar aglomeracións. O 22 tamén arranca o Ciclo de música na rúa da man de Rubens Consort. Tamén se subirán ao escenario Aldara o 29 de xullo, MJ Pérez, Sabela King Trío e Acordeireta no mes de agosto.

A praza da vila acollerá o domingo 25 de xullo a decimocuarta edición de Arzúa Viva. As actividades de lecer e varios obradoiros de cultura urbana sucederanse durante toda a tarde para o público infantil e para a mocidade. A programación de verán completarase coas exposicións na Capela da Madanela de Bo Camiño no mes de agosto e Arte na rúa en setembro. Tamén se levará a cabo a segunda edición do Serán Cativo o 31 de agosto “despois da boa acollida desta novidade no verán anterior”, apunta o goberno local. Nesta ocasión contará cun obradoiro de xogos tradicionais e co espectáculo de música e contos de tradición oral A formiga no carreiro. C.E.