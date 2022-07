Atracan en Ordes a xoiaría Alfonso

ORDES. Este luns pola tarde, sobre as 19.25 horas, producíase un atraco na xoiaría Alfonso de Ordes. Segundo fontes da policía local ordense, o home, que ía a cara descuberta e sen armas de fogo, mantivo un forcexeo coa dependenta da tenda, á que rociou de gas pementa. A muller, que xa se atopa dada de alta, tivo que acudir ao PAC da vila a causa do picor que produce este produto. O atracador deuse a fuga coas xoias, pero a policía local ordense ten ben localizada a esta persoa, xa que aseguraron a este xornal que é un vello coñecido das forzas de seguridade. Asemade as cámaras do local lograron captar todo o sucedido. Faise cargo da investigación o equipo da Policía Xudicial de Santiago. A. PRADA