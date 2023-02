Bama reviviu o domingo de Corredor coa batalla dos Xenerais da Ulla

TOURO. Os Xenerais da Ulla de Bama, no Concello de Touro, protagonizaron no campo da Festa a batalla diálectica do domingo de Corredor. É a primeira cita do Entroido de Touro. Durante os anos 2021 e 2022 non se celebrou nesta parroquia a causa da pandemia. Tras Bama, neste 2023, seguirán os xenerais da parroquia de Fao, o martes de Carnaval, e o desfile dos xenerais de Fonte Díaz, o 5 de marzo, na Feira do Entroido. A tradicional loita diálectica prodúxose nun asollado día de Entroio. Veciños e visitantes achegáronse para desfrutar da loita verbal. A política nacional e internacional centrou un ano máis a loita dialéctica dos Xenerais da Ulla de Bama, que foi seguida por centos de curiososos que desafiaron ó frío. Foron batallas verbais cheas de referencias políticas sobre a máis candente actualidade: “Muertos sí que hubo/ en las guerras de tu partido/ entre lo de Ayuso y Casado/ cientos de bajas por fuego amigo”, apuntou un xeneral. E o outro replicou: “Eso son cosas del pasado/ y ahora Feijóo es el mandatario/ será el bombero de una España/ que está cansada de incendiarios”. Y continuaron: “España está en crecimiento/ con los progresistas al timón/ tan solo es la guerra en Ucrania/ la que explica la inflación”. redacción