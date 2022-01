Carril propón dotar de máis servizos ao rural de Arzúa

Arzúa. O portavoz do BNG en Arzúa, Xoán Xesús Carril, presentou unha batería de propostas para que se teñan en conta á hora da solicitude do Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña do 2022, e entre as que destacan a dotación de máis servizos para as parroquias.

“Un ano máis, Arzúa beneficiarase de máis de 600 mil euros que chegan a través do POS da Deputación grazas á xestión transparente e igualitaria que o BNG practica no goberno desta institución” explicou Carril. Sinalou que “as propostas do BNG están centradas en dotar as parroquias de máis e mellores servizos, coa ampliación da rede de saneamento e abastecemento de augas ou a mellora no mantemento das pistas e estradas municipais, ambas asignaturas pendentes deste goberno municipal” sinalou.

Así, entre elas figura o inicio da segunda fase das obras de saneamento na Castañeda, o arranxo de pistas en Branzá ou en Oíns e a instalación de puntos de acceso de cobertura móbil e de internet en San Martiño, Dodro e Oíns. Centrándose xa no casco urbano, desde o BNG propoñen que se teña en conta “a necesidade de ir planificando o inicio da segunda fase de humanización da rúa Fraga do Rei, entre outras. arca