Charla sobre seguridade para os maiores de O Pino

o pino. Un total de 30 veciños e veciñas da parroquia de Lardeiros, en O Pino, encheron o local social o luns para asistir á primeira das charlas informativas do Plan Maior Seguridade, organizada polo Concello en colaboración coa Garda Civil e co Ministerio do Interior. O axente da Garda Civil Óscar Rey foi o encargado de facilitar consellos para evitar os problemas de seguridade que afectan ás persoas maiores como colectivo: os riscos no fogar ou na vía pública, estafas, roubos e furtos, accidentes e situacións de maltrato ou abandono. arca