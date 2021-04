Concurso literario en prol da igualdade de xénero

MELIDE. O Concello de Melide vén de crear o I Premio de relato curto en prol da igualdade, un certame literario que busca sensibilizar sobre a igualdade de xénero. Todos aqueles que desexen participar deben saber que os relatos teñen que estar escritos en galego e versar sobre calquera aspecto relacionado coa muller. Cada participante só poderá presentar unha obra, pero iso si, con cinco copias, baixo a modalidade de relato curto. A extensión mínima será de 5 folios e a máxima de dez. Deberán enviarse ao enderezo Concello de Melide (departamento de Cultura), praza do Convento, n.º 5, 15800 Melide. O prazo de presentación remata o 2 de maio e a decisión do xurado coñecerase o 17. Outorgaranse tres premios económicos: un primeiro de 350 €, un segundo de 200 e un terceiro de 150 €. Dende o Concello lembran que os relatos premiados quedarán a disposición do goberno local, os restantes poden recollerse no departamento de Cultura. A.P.