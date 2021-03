Culpan ás obras da A-54 pola eliminación dunha parada do bus no Pino

O Pino. A Consellería de Mobilidade vén de poñerse en contacto co Concello do Pino para programar unha reunión na que recoller as valoracións dos veciños de Castrofeito, que na actualidade están a sufrir problemas coa súa parada, tal como trasladaron á Xunta o catro de marzo.

Esta parroquia viuse afectada polas dificultades que provoca a autovía A-54 Lugo–Santiago para unha comunicación fluída dende a antiga estrada nacional N-547 con este núcleo de poboación. O Goberno galego xa informara desta circunstancia ao Ministerio de Fomento durante a execución das obras, “pero non se tiveron en conta as peticións”, aseguran ó respecto.

Agora, a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade traballa para acadar unha solución que mellore a atención do transporte público a esta parroquia na súa conexión con Santiago de Compostela mantendo, á vez, un servizo de calidade. M. Manteiga