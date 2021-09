Denuncian a posible fragmentación dun só parque eólico ordense en dous

Ordes. O BNG de Ordes vén de rexistrar as súas alegacións nas que aprecian un “posible fraude” na tramitación do parque eólico Meirama que promove Naturgy Renovables SLU con trece aeroxeradores e unha potencia de 49,4 MW, e o parque eólico As Encrobas con catro aeroxeradores e potencia de 20 MW. Desde o Bloque expoñen que “tódalas infraestruturas destes dous parques eólicos en tramitación, promovidos por Naturgy Renovables SLU, intégranse nunha área cun radio inferior a 3 km e comparten a mesma subestación para evacuación da enerxía”, o que demostra “a clara intención da promotora en fraccionar en proxectos máis pequenos”. o.d.v.