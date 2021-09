Exigen explicaciones por la subvención a la secretaria del GDR Ulla-Tambre

Melide. Los socialistas han pedido explicaciones a Medio Rural en el Parlamento gallego sobre la polémica subvención de 177.643,08 € del GDR Ulla- Tambre-Mandeo a un proyecto del que es promotora la secretaria del Grupo y portavoz del PP de Melide, Dalia García, un hecho que ven “moi grave”.

También consideran grave “o control político que o PP exerce sobre a xunta directiva do GDR, xa que dos 20 membros, 10 son cargos públicos ‘populares’; catro por ser alcaldes, cuestión que é conforme aos estatutos, pero seis son concelleiros do PP na oposición ou en gobernos representando a asociacións, o que reflicte unha clara intencionalidade”. Según los socialistas de Melide “con esta manobra, o PP tenta así burlarse do estipulado nos estatutos dos GDR de Galicia, que reflicten que para a composición das directivas o número de representantes do sector privado sempre debe ser superior ao do público”. arca