Exigen que se complete la ronda este de Ordes con una glorieta

El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados presentó una enmienda presupuestaria para reclamar una partida de 1,2 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado 2022 dirigida a la ejecución de una glorieta inferior en la carretera N-550, en la salida sur de la villa hacia la capital de Galicia, para así prolongar la ronda este.

“Esta obra, de vital importancia para reforzar a seguridade viaria, mellorar as comunicacións e eliminar o tránsito pesado das rúas da vila, fora proxectada polo Goberno de Mariano Rajoy, que chegara a incluír as consignacións presupostarias necesarias nas contas do Estado para 2018 e 2019”, apunta el PP, indicando que “sen embargo, coa chegada de Pedro Sánchez á Moncloa, estas partidas desapareceron da programación orzamentaria sen explicación algunha, malia que foron reiteradamente demandadas polo Executivo local”.

Desde la gestoral local se insiste en la importancia de la actuación “para o desenvolvemento do Concello, na medida en que permitiría ampliar a rolda de circunvalación cara a zona co cemiterio municipal, desviando o tráfico procedente ou con destino a Bergantiños e Costa da Morte, e tamén o xerado pola planta de tratamento e residuos animais e o vertedoiro de Sogama, na Areosa, preto de Ordes”, terminan.