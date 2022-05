Exitoso Concerto das Letras da banda de Touro

Touro. Baixo a dirección do mestre Moncho López Couso, a Banda de Música Isabel II de Touro protagonizou este domingo o Concerto das Letras Galegas. Os músicos e músicas da formación brindaron un repertorio salpicado con diferentes temas ao público que se achegou ata a casa da cultura de Touro. O concerto comezou ás 19.30 horas, tras a estrea da obra teatral O testamento do tío Nacho, do grupo Os comediantes do centro social de Touro.

Os integrantes da Banda de Música Isabel II de Touro, tras demostrar o seu talento musical, recibiron a ovación agarimosa do numeroso público que gozou en vivo e en directo da música da formación.