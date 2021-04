Frades aproba os seus orzamentos do ano por dous millóns e medio

Frades. O pleno municipal de Frades, reunido en sesión extraordinaria, desestimou a alegación presentada por Unión Sindical Obrera e aprobou definitivamente os orzamentos para 2021, que ascenden a 2.467.645,46 euros, un 15,94 % máis ca en 2020 (2.135.721,06 €). As partidas que máis medran son as destinadas a gasto social (+54,56 %) e investimentos reais (+37,41 %). O alcalde, Roberto Rey, xustificou a desestimación da alegación en que “non está fundamentada en ningún dos tres supostos para presentar reclamacións contra o orzamento contemplados no artigo 170 da Lei Reguladora das Facendas Locais”, indicou.

Hai que destacar que este ano os Servizos Sociais municipais contan cunha achega a maiores de 112.502,68 euros do POS+ Adicional, destinado a financiar medidas de atención a persoas vulnerables e á eliminación de barreiras arquitectónicas. A.P.