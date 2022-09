Frades solicita a senda Ponte Carreira-Aiazo

FRADES. O pleno de Frades aprobou por unanimidade solicitarlle á Deputación da Coruña a construción dunha senda peonil entre Ponte Carreira e Aiazo na DP-3802 Ordes-Ponte Carreira, unha vez que o Concello rematou o estudo topográfico solicitado polo ente provincial. Así, o proxecto Mellora da seguridade viaria na estrada provincial DP-3802 Ordes-Ponte Carreira, Pk 14.45 a Pk 16.825, na marxe esquerda incrementa o seu orzamento dos 393.000 euros iniciais aos actuais 525.312 euros. O alcalde, Roberto Rey, xa informou do proxecto ao presidente provincial durante a sinatura do convenio para a adquisición dun tractor. “Ao coñecer o novo orzamento, suxeriron a posibilidade de dividilo en dous proxectos, algo que non ten sentido porque sería facer unha senda que quedara no medio do monte ou que non levara a ningures”, explicou o rexedor. Considera que isto “non sería xusto” vendo “as sendas que hai noutros municipios”, sentenciou. C.E.