Heredeiros da Crus e París de Noia, na vila melidense

Melide. O San Roque Cultural encherá Melide de espectáculos entre os días 16 e 22 deste mes. A programación conta con actividades para todos os públicos, bandas de música, actividades infantís, charangas e orquestras que animarán a vila durante a terceira semana do mes.

Programaranse eventos na Praza do Convento, Parque Rosalía de Castro e no aparcadoiro público detrás da Capela de San Roque, coa finalidade de dinamizar diferentes zonas da vila. Heredeiros da Crus, o grupo local de música tradicional Os Melidaos, e as orquestras París de Noia, Os Satélites e Marbella son algunhas dos grupos. Para certas actuacións é preciso reservar en ataquilla.com. Haberá un amplo dispositivo de seguridade. A.P.