Lleno total en la presentación del nuevo auditorio de Oroso con anuncio de un ciclo local de humor

Oroso. El alcalde orosano, Luis Rey, anunció en la inauguración del auditorio del centro cultural Fernando de Casas Novoa de Sigüeiro que su gobierno está trabajando ya “na elaboración dunha programación cultural estable” para el nuevo espacio, y en la que el humor tendrá “un protagonismo importante”.

Concretamente, el regidor adelantaba que una de las actividades previstas para el primer trimestre de 2023 es el ciclo de humor HumOroso, con actuaciones de los principales monologuistas gallegos.

Precisamente, ayer se subía al escenario Xosé A. Touriñán con su monólogo Aquí Tou, destacando el mandatario que se mostró “moi feliz” por el hecho de “poder estrear un auditorio que por razóns alleas ao Concello doulle bastantes dores de cabeza ao goberno local, pero que agora xa está dispoñible para a celebración de actividades teatrais, musicais, infantís e culturais en xeral”. “Aínda quedan por rematar algúns detalles no adecentamento exterior do edificio e no axardinamento, pero como o interior xa está en perfecto estado”, decidieron abrirlo. Y se llenaron sus 165 plazas, además a beneficio de Asotrame. M. Outeiro