Los vecinos de Touro defienden con uñas y dientes que abra la mina

El pasado mes de marzo la Xunta de Galicia comunicaba a la empresa Cobre San Rafael S.L. (la encargada de reabrir la vieja mina de cobre en los municipios de Touro y O Pino) la resolución por la que se denegaba la aprobación de la actualización del proyecto de explotación. Según hacían saber desde el Gobierno gallego “a resolución da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais que se acaba de notificar á empresa dá continuidade á declaración de impacto ambiental desfavorable emitida xa o ano pasado, tamén pola Administración autonómica”. En la misma resolución se declinaba además el plan de restauración que se había presentado.

La noticia caía como un jarro de agua fría sobre los trabajadores, pero también sobre gran parte de los vecinos y vecinas de Touro que ven en el proyecto minero un salvavidas para el municipio. Hay que recordar que, de no llevarse a cabo la explotación, se perderían 400 empleos y más de 200 millones de inversión. El proyecto se topó con rechazo social desde sus inicios, con la puesta en marcha de una activa plataforma, en buena parte formada por personas que no residían en Touro. No obstante, también fue muy activa la Plataforma de Mineros Touro O Pino, que muy al contrario, está compuesta por vecinos, preocupados ante la posibilidad de que se escape la oportunidad, a nivel económico, que la mencionada mina traería al municipio.

Esta asociación acaba de renovar ahora su composición, con un nuevo equipo que “afronta este reto con ilusión y con el objetivo de trabajar para reactivar la industria minera en Touro y O Pino, apostando por un proyecto minero viable, sostenible con el medioambiente y compatible con otras actividades socioeconómicas de la zona”, señalan los integrantes. “Supondría un impulso económico y social muy importante para la comarca y alrededores y no podemos quedarnos de brazos cruzados; vale la pena luchar por un futuro mejor”, añaden al respecto.

La vicepresidenta, Dania Pensado, ha aclarado a este periódico que “somos muchos los vecinos y vecinas que estamos a favor de la mina, pero la mayoría no habló en su momento porque esperaban que saliese adelante”, relata. “Yo misma y el presidente, Javier Balado, somos vecinos de aquí y, como tales, nos preocupamos por el futuro de Touro. Yo estoy desempleada, él trabaja como forestal; no somos mineros, pero representamos a toda la gente que dice sí al proyecto”, indica. Asegura que se van a mantener muy activos, hablando con todos los implicados para que la explotación se haga realidad. “Creemos que es posible que haya mina de forma sostenible”.

Y es que la nueva directiva tiene como objetivo hacer todo lo que esté en su mano para impulsarla y no dejar pasar una oportunidad de crecimiento económico y social que tanto necesita un entorno en declive y cada vez más despoblado.

“Empezaremos por pedir y exigir a la empresa promotora que tome todas las medidas necesarias y cumpla con la normativa medioambiental, garantizando un proyecto viable y sostenible que obtenga los informes favorables necesarios de la Xunta de Galicia para su puesta en marcha”, indican en un comunicado desde la nueva directiva.

Aprovechan para agradecer el apoyo de ciudadanos, empresas y autónomos locales y gritan a los cuatro vientos que “seguiremos trabajando para seguir sumando apoyos y que se nos escuche”, reiteran.

“En este tiempo complicado por el que está pasando la industria gallega, es necesario incentivar y apoyar proyectos como este, por lo que también queremos hacer un llamamiento a la Xunta de Galicia para que exija lo que tenga que exigir y que haga todo lo posible para que este proyecto pueda ser una realidad”, concluyen desde la entidad.

Por otra parte, los residentes de Touro no se rinden; consideran que es la mejor oportunidad para hacer revivir su municipio, dando trabajo a cientos de personas como en su día ya hizo la vieja mina.