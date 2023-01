MELIDE. O Concello de Melide ten instalados dous buzóns reais para que os nenos e nenas do municipio poidan depositar as súas cartas dirixidas a Melchor, Gaspar e Baltasar. Un deles está ubicado na entrada da casa consistorial e o outro no Cantón de San Roque. Este xoves os Reis chegan á vila. C. E.