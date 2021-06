Nace a Duendeneta para levar a música galega polo Camiño

Pola esquerda, a concelleira de Cultura do Pino, Eva Varela; a comisaria do Xacobeo, Cecilia Pereira; o impulsor da idea, Carlos Crespo; o alcalde do Pino, Manuel Taboada; a responsable territorial da Fundación la Caixa, Susan Santos; e a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro. Foto: X.G.