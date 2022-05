O Pino abre o prazo para a Escola de Verán

o pino. O Concello do Pino vén de abrir a inscrición para a súa Escola de Verán, que se desenvolverá do 23 de xuño ao 7 de setembro, ámbolos dous días inclusive, e na que ofrece 50 prazas por quenda. Trátase dun programa de conciliación que o Concello lle ofrece ás familias do Pino con necesidades de conciliar a vida laboral e familiar durante as vacacións escolares. As actividades, que se desenvolverán no pavillón municipal e nos exteriores do CPI Camiño de Santiago (Arca), están abertas a menores do Pino de idades comprendidas entre os 3 e os 12 anos. O prazo para solicitar praza remata o vindeiro 17 de xuño. A Escola de Verán contempla un total seis quendas. arca