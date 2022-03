O Concello de Oroso celebrou o acto central do Día Internacional da Muller coa lectura do manifesto institucional. Entre outras reclamacións, no manifesto pídese acelerar nas accións que conduzan á igualdade. “Hai que apurar o paso; está indo demasiado lento e estamos fartas de ter que saír á rúa ano tras ano pedindo o que por dereito nos pertence. Queremos os nosos dereitos e querémolos xa”, sinalou Isabel Fernández, edil de Mulleres, Ensino, Benestar Social e Normalización Lingüística de Oroso.