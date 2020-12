Oroso e a capital xalleira aumentan o número de médicos nos centros

Oroso. A xerencia da area sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza incrementou cinco prazas de médicos de familia neste ano dentro do cumplimento do Plan de Atención Primaria que está a desenvolver a Conselllería de Sanidade. Así, onte iniciaron a súa actividade os novos facultativos de Oroso e Santa Comba, mentres que a principios do mes de xaneiro ampliarase o cadro médico en Ordes. Neste ano tamén medraron os efectivos en Melide e en Ribeira.

O incremento de profesionais nos centros sanitarios obedece a decisións técnicas, baseadas na análise de diferentes indicadores como o número de tarxetas sanitarias, e o conseguinte promedio de doentes por médico, o promedio de doentes maiores de 65 anos por facultativo ou a carga asistencial media, entre outros.

A dispersión poboacional, a extensión ou o número de entidades locais dentro do concello tamén se teñen en conta, xa que a maior distancia precísase máis tempo para o desenvolvemento da atención a domicilio. A concreción do crecemento dos efectivos necesarios escálase en función do estudo de necesidades así como da posibilidade real de cubrir a praza. c.g.