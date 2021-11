Oroso e as forzas vivas locais, pola cardioprotección

Oroso. O Concello de Oroso presentou a súa iniciativa Oroso de Corazón, co obxectivo de convertirse nun municipio cardioprotexido e impulsar os hábitos de vida saudables entre os seus veciños. E fíxoo o alcalde diante do tecido social, deportivo, sanitario e educativo do municipio. Alí, avogouse por cursos de reanimación, masaxe cardíaco e maniobras ante casos de asfixia para a veciñanza; a formación sobre uso de desfibriladores para clubes deportivos, asociacións e centros educativos, e sesións formativas sobre alimentación, nutrición e consellos para evitar a obesidade infantil. Ademais, haberá máis propostas de vida saudable, e medicións dos niveis de azucre. M. Outeiro